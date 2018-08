Kleinkind stirbt nach Autounfall

Ein zwei Jahre altes Kind ist in Schwaben kurz nach einem Autounfall des Vaters gestorben. Der Bub wurde nach Polizeiangaben vom Donnerstag noch mit einem Rettungshubschrauber in eine Augsburger Klinik gebracht, wo er wenig später aber seinen schweren Kopfverletzungen erlag. Die hochschwangere Mutter wurde ebenfalls mit einem Rettungshubschrauber in ein Krankenhaus gebracht. Sie sei nicht in Lebensgefahr, hieß es. Der Vater war am Mittwoch aus bislang ungeklärter Ursache mit dem Wagen von der Bundesstraße bei Asbach-Bäumenheim (Landkreis Donau-Ries) abgekommen. Das Auto prallte gegen mehrere Leitpfosten und einen Baum, danach überschlug es sich. Der 35-Jährige überstand den Unfall leicht verletzt. Um ihn kümmerte sich ein Kriseninterventionsteam.