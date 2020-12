Kleinkind sperrt Mutter auf Balkon aus und rennt weg

Ein Kleinkind hat erst seine Mutter in Augsburg auf dem Balkon ausgesperrt und ist dann aus der Wohnung gerannt. Der etwa zwei Jahre alte Junge habe die Wohnungstür hinter sich zugezogen und natürlich keine Schlüssel dabei gehabt, teilte die Feuerwehr am Mittwoch mit. Eine Nachbarin habe das Kind aufgenommen und die Feuerwehr alarmiert. Die Retter öffneten dann ein gekipptes Fenster, befreiten Mama und ließen den Sohn wieder hinein. „Das gibt es sehr selten, dass sich zwei Personen aus beziehungsweise in einer Wohnung auf unterschiedliche Art, fast ungewollt und fast zur gleichen Zeit aussperren“, hieß es in der Mitteilung.