Kleinflugzeug stürzt ab: Pilot rettet sich mit Fallschirm

Beim Absturz eines Kleinflugzeugs im Wald bei Neualbenreuth im oberpfälzischen Landkreis Tirschenreuth ist der 59-jährige Pilot schwer verletzt worden. Der Mann konnte am Donnerstagnachmittag kurz vor dem Aufprall noch mit dem Fallschirm abspringen, blieb in einem Baum hängen und wurde in eine Klinik gebracht, wie das Polizeipräsidium Oberpfalz mitteilte. Nach ersten Ermittlungen war der Mann mit seinem einsitzigen Motorsegler morgens nahe Erfurt gestartet. Bei der aufwendigen Rettungsaktion zwischen Rosall und Ottengrün durch die Feuerwehr waren auch die Bergwacht und ein Hubschrauber im Einsatz.

© dpa-infocom, dpa:210617-99-39482/2

Pressemitteilung