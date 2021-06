Kleinflugzeug stürzt ab: Pilot in stabilem Zustand

Nach dem Absturz eines Kleinflugzeugs im Wald bei Neualbenreuth (Landkreis Tirschenreuth) am Donnerstag ist der Pilot in einem stabilen Zustand. Dies teilte die Polizei am Freitag mit. Der 59 Jahre alte Mann hatte kurz vor dem Aufprall noch mit dem Fallschirm abspringen können - blieb in einem Baum hängen und verletzte sich schwer. Nach ersten Ermittlungen war der Mann mit seinem einsitzigen Motorsegler morgens nahe Erfurt gestartet.

