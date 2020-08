Kleiner Hund von Radler totgefahren

Ein kleiner Hund ist von einem Radfahrer in Nürnberg totgefahren worden. Der Yorkshire Terrier war an der Leine seines Herrchens auf einem Gehweg unterwegs gewesen, als plötzlich der Radler über den Hund fuhr, wie die Polizei am Mittwoch mitteilte. Das rund 20 Zentimeter kleine Tier war sofort tot. Der 58-jährige Hundehalter rannte dem Radfahrer noch hinterher, allerdings vergeblich. Nach Polizeiangaben war der Radler mit einem sogenannten Fatbike unterwegs, einem Mountainbike mit besonders dicken Reifen. Die Ermittler suchen nun den Radler, der Mitte Juni Unfallflucht begangen hatte. Der Besitzer zeigte den Vorfall erst vor wenigen Tagen an.

Mitteilung der Polizei