Bei einem Verkehrsunfall sind am Mittwochmorgen im niederbayerischen Bad Birnbach (Landkreis Rottal-Inn) sieben Menschen verletzt worden. Sie saßen in einem Kleinbus, der nach Polizeiangaben aus bislang ungeklärter Ursache von der Straße abkam und gegen zwei Bäume prallte. Alle Verletzten wurden in Krankenhäuser gebracht, sie erlitten leichte bis mittelschwere Verletzungen.