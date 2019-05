Kleinbus prallt frontal auf Auto: Autofahrerin stirbt

Beim Frontalzusammenstoß eines Kleinbusses mit einem Auto bei Landau an der Isar (Landkreis Dingolfing-Landau) ist die Autofahrerin tödlich verunglückt. Sieben weitere Menschen erlitten teils schwere Verletzungen.

Der Fahrer des Kleinbusses sei auf der Bundesstraße 20 am so genannten Landauer Berg am Sonntagnachmittag auf die Gegenfahrbahn geraten, teilte die Polizei mit. Der Kleinbus habe dort zunächst ein entgegenkommendes Fahrzeug gestreift und sei dann frontal in den entgegenkommenden Pkw geprallt.

Die Autofahrerin starb noch an der Unfallstelle. Alle anderen sieben Insassen in den Fahrzeugen wurden in Krankenhäuser gebracht. Die Bundesstraße war eine Zeit lang voll gesperrt. Warum der Fahrer auf die Gegenfahrbahn kam, war noch unklar. Die Staatsanwaltschaft Landshut hat einen Gutachter beauftragt.

