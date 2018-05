Kleiderlieferung als Terrorhilfe: 38-Jähriger verurteilt

Ein 38-Jähriger ist in München nach einer Kleiderlieferung an seinen Cousin in Syrien zu einer Freiheitsstrafe von zwei Jahren und neun Monaten verurteilt worden. Nach Ansicht des 7. Strafsenats am Oberlandesgericht München (OLG) wollte der 38-Jährige damit im Jahr 2013 die terroristische Vereinigung „Dschunud al-Scham“ („Die Soldaten Syriens“) im bewaffneten Kampf gegen Regierungstruppen unterstützen. Außerdem habe er in Deutschland eine Person aufgefordert, sich der Gruppierung anzuschließen, heißt es in dem Urteil vom Dienstag. Ein ebenfalls angeklagter 26-Jähriger wurde freigesprochen.

Nach Auskunft des Gerichts waren die Männer 2013 nach Syrien gereist, mit 25 Kilogramm Kleidung im Gepäck. Der 38-Jährige habe die Sachen an seinen Cousin weitergegeben, von dem er wusste, dass er für die „Dschunud al-Scham“ aktiv war. Für den Senat habe sich deshalb ein klarer Bezug zu der Terrorvereinigung ergeben, sagte ein Gerichtssprecher. Welche Rolle sein 26-jähriger Begleiter dabei spielte, wurde während der sieben Verhandlungstage nicht klar. Man habe nicht klären können, welche Aktivitäten er während seines Aufenthaltes in Syrien entfaltet habe.

Der 38-Jährige verzichtete auf Rechtsmittel. Er ist bereits seit einem Jahr in Untersuchungshaft, der Haftbefehl gegen ihn wurde außer Vollzug gesetzt. Noch offen ist, ob die Generalstaatsanwaltschaft in München in Revision gehen wird. In ihrem Plädoyer hatte sie für den 38-Jährigen eine Freiheitsstrafe von dreieinhalb Jahren gefordert. Im Fall des 26-Jährigen hatte sie für einen Freispruch plädiert.

Pressemitteilung OLG