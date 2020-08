Klassikfestival trotz Corona geplant

Trotz Corona sollen Klassikfans vom 25. September bis 4. Oktober beim „Festival der Nationen“ in Bad Wörishofen (Landkreis Unterallgäu) auf ihre Kosten kommen. Da in den Konzertsaal wegen Hygieneauflagen weniger Zuhörer passen, geben die Künstler jeweils zwei identische Konzerte um 17.30 und 20.30 Uhr, wie die Veranstalter am Montag mitteilten.

„Alle unsere international renommierten Künstler wie Rolando Villazón, Julia Fischer, Rudolf Buchbinder, Alice Sara Ott, Daniil Trifonov und die 12 Cellisten der Berliner Philharmoniker treten wie geplant auf“, erklärte Intendant Winfried Roch. Einzig das Sonderkonzert von Geigerin Anne-Sophie Mutter wurde ins kommende Jahr verlegt, die Karten bleiben gültig.

