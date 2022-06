Klassenzimmer ausgebrannt: Feuerwehr vermutet Brandstiftung

Das externe Klassenzimmer einer Schule in Mittelfranken ist fast komplett ausgebrannt. Die Feuerwehr vermute Brandstiftung, da Selbstentzündung sehr unwahrscheinlich sei, teilte die Polizei am Freitag mit. Die Ursache sei aber noch nicht klar, weshalb weiter ermittelt werden müsse.

Ein Zeuge hatte am Mittwoch das Feuer in dem Klassenzimmer der Schule in Erlangen entdeckt und die Feuerwehr gerufen. Das Klassenzimmer liegt nicht im Hauptgebäude, sondern ist ein externer Bau auf dem Gelände, der teilweise aus Holz besteht. Der Schaden beläuft sich nach ersten Schätzungen auf etwa 60.000 Euro.

Pressemitteilung

