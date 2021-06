Klarer Sieg für Jahn Regensburg im Testspiel gegen Linz

Der Fußball-Zweitligist SSV Jahn Regensburg hat im ersten Sommertest einen klaren Erfolg gefeiert. Die Mannschaft von Trainer Mersad Selimbegovic schlug den österreichischen Zweitligisten Blau-Weiß Linz am Samstag mit 4:0 (1:0) dank der Treffer von David Otto (45.+1), Neuverpflichtung Carlo Boukhalfa (49.), Jann George (53.) und André Becker (90.). Torhüter Thorsten Kirschbaum parierte kurz vor Schluss einen Elfmeter. Am Sonntag starten die Oberpfälzer in ein einwöchiges Trainingslager nach Bad Gögging.

© dpa-infocom, dpa:210627-99-158952/2

