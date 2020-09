Kirchenvorsteher von Abschiebung nach Afghanistan bedroht

Nach Angaben des Hofer Dekans Günter Saalfrank soll erstmals ein Mitglied eines bayerischen Kirchenvorstandes nach Afghanistan abgeschoben werden, obwohl ihm dort die Todesstrafe drohe. Der betroffene 28-Jährige sei seit kurzem ausreisepflichtig, sagte Saalfrank am Montag. Im November 2015 sei R. aus dem Iran nach Deutschland geflüchtet und knapp ein Jahr später in der Hofer Michaeliskirche getauft worden. 2018 sei er in den erweiterten Kirchenvorstand der Gemeinde gewählt worden.

Doch das Bundesamt für Migration und Flüchtlinge lehnte seinen Asylantrag ab, das Verwaltungsgericht Bayreuth bestätigte die Entscheidung. „Er lebt den christlichen Glauben“, sagt Dekan Günter Saalfrank über den Betroffenen. „Ich bedauere, dass seine christliche Lebenspraxis nicht gewürdigt wurde.“

Als afghanischer Staatsangehöriger gelte der 28-Jährige nur deshalb, weil sein Vater Afghane gewesen sei, so Saalfrank. Gelebt habe R. vor seiner Flucht aber immer im Iran. „Das heißt, bei einer Abschiebung käme er in ein Land, in dem er nie gelebt hat“, betont Saalfrank. Außerdem drohe Menschen, die zum Christentum konvertiert seien, in Afghanistan die Todesstrafe.

Die Kirchengemeinde versucht nun, ein Bleiberecht für den Betroffenen zu erwirken. In einem offenen Brief an Bayerns Ministerpräsidenten Markus Söder (CSU) heißt es: „Gerade Menschen, die zum christlichen Glauben konvertiert sind, dürfen nicht in ein Land abgeschoben werden, in dem es keine Religionsfreiheit gibt und in dem ihr Leben in tödlicher Gefahr ist.“

Auch die Hofer Oberbürgermeisterin Eva Döhla (SPD), ebenfalls Vorstandsmitglied der Gemeinde St. Michaelis, setzt sich für den Afghanen ein. In einer Stellungnahme schreibt sie über ihn: „Bei Gottesdienstbesuchen und Begegnungen in der Gemeinde ist er nach und nach Teil von St. Michaelis geworden. Ich wünsche mir, dass er den Platz, den er in unserer Mitte gefunden hat, behalten darf.“