Kirche setzt auf Frauen in der Verwaltung

Die katholische Kirche in Bayern setzt in Zeiten des Priestermangels zunehmend auf Frauen in der Kirchenverwaltung. Das hat eine Umfrage der Deutschen Presse-Agentur unter den Bistümern im Freistaat ergeben. Das Bistum Würzburg will Frauen in Führungspositionen systematisch fördern. An Fortbildungen für künftige Führungskräfte nahmen nach Angaben von Generalvikar Thomas Keßler in den vergangenen fünf Jahren 58 Frauen teil und nur 40 Männer. Das sei wichtig, weil das Bistum da „großen Nachholbedarf“ habe.

Das Erzbistum München setzt Frauen inzwischen auch in Leitungsteams von Pfarrgemeinden ein - so derzeit im Pfarrverband Geisenhausen bei Landshut. Auch in Bamberg sei es „grundsätzlich (...) das erklärte Ziel der Bistumsleitung, die Zahl von Frauen in Führungspositionen zu erhöhen“, sagte ein Sprecher. „Hier ist noch einiges zu tun.“ Der Passauer Bischof Stefan Oster sagte: „Wir brauchen Frauen und deren Genius - wie es Papst Franziskus formuliert hat - auch an den Stellen, an denen wichtige Entscheidungen getroffen werden.“