Kinderwagen brennt: sechs Menschen aus Wohnhaus gerettet

Ein brennender Kinderwagen hat in München einen Großeinsatz der Feuerwehr ausgelöst. Feuerwehrleute retteten sechs Menschen aus den Fenstern ihrer Wohnungen, während mehrere Trupps sich um die Brandbekämpfung im Gebäude kümmerten, wie die Polizei am Samstag mitteilte. Mehrere Anrufer hatten am Freitagabend dichten schwarzen Rauch in einem Mehrfamilienhaus im Stadtteil Berg-am-Laim gemeldet.

Als Brandherd stellte sich ein Kinderwagen im Treppenbereich des Untergeschosses heraus. Warum er Feuer fing, war unklar. Mehrere Menschen erlitten Rauchgasvergiftungen, aber niemand musste ins Krankenhaus.

© dpa-infocom, dpa:221224-99-10535/3