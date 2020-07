Kindertagesstätte in München gerät in Brand

Der Dachstuhl einer Kindertagesstätte in München ist aus noch ungeklärter Ursache in Brand geraten. Verletzt worden sei niemand, teilte ein Sprecher der Feuerwehr am Sonntag mit. „Zum Glück war heute Sonntag und das Gebäude leer“. Die Höhe des Schadens ließ sich zunächst nicht einschätzen, am Montag direkt wieder öffnen sollte die Kindertagesstätte aber wohl nicht: „Das Dach ist doch arg in Mitleidenschaft gezogen“, sagte der Sprecher. Außerdem habe das Feuer auf Räume im Gebäude übergegriffen. Der Brand vom Sonntagnachmittag war am frühen Abend gelöscht. Gestört wurde die Feuerwehr dabei von einer privaten Drohne, die den Einsatz offenbar filmen sollte.