Kinderpornografie: Polizei ermittelt gegen mehrere Männer

Nach Wohnungsdurchsuchungen in Unterfranken ermittelt die Polizei gegen mehrere Männer wegen des Besitzes und des Verbreitens von Kinderpornos. Einige der Beschuldigten im Alter zwischen 17 und 70 Jahren seien geständig, teilte die Polizei am Donnerstag mit. In den zehn Wohnungen in den Landkreisen Miltenberg, Aschaffenburg und Alzenau stellten die Ermittler am Mittwoch demnach zahlreiche elektronische Geräte und Speichermedien sicher. Diese müssten nun aufwendig ausgelesen und ausgewertet werden, hieß es. Bei einem 30-Jährigen fanden die Beamten eine geringe Menge Marihuana. Gegen ihn wird nun auch wegen des Besitzes von Betäubungsmitteln ermittelt.

