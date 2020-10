Kindergarten wegen Gas-Alarm geräumt

Wegen einer beschädigten Gasleitung hat die Feuerwehr in Nürnberg einen Kindergarten geräumt. Auch ein Supermarkt und ein Gebäude mussten am Donnerstag evakuiert werden, wie ein Feuerwehrsprecher mitteilte. Die Gasleitung sei am Morgen bei Bauarbeiten auf einem Abbruchgelände versehentlich beschädigt worden, Gas trat aus. Der Energieversorger konnte die Leitung nach Angaben der Feuerwehr abdichten. Kurz darauf gab es Entwarnung, die Einsatzkräfte konnten wieder abrücken.