Kinderarbeit? Urteil erwartet nach Einspruch von Kelly

Hätte es sich bei dem, was am späten Dienstagabend in Ravensburg passiert ist, um eine Beziehungstat gehandelt, das Ergebnis wäre genauso fürchterlich gewesen: Ein Mensch musste sein Leben lassen.

Es war aber keine Beziehungstat, sondern nach allem, was man derzeit weiß, ein Raubüberfall – verübt in der Öffentlichkeit, direkt vor dem Bahnhof. Und damit wird sich der Fokus in der Debatte um die grundsätzliche Sicherheit in Ravensburg stark auf diesen Ort und die Szene dort richten.