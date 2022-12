Kinder setzen mit Feuerwerksböllern Klettergerüst in Brand

Beim Herumspielen mit Feuerwerkskörpern haben Kinder auf einem Spielplatz in der Oberpfalz ein Feuer ausgelöst. Ein Klettergerüst geriet in Brand und wurde dabei stark beschädigt, berichtete die Polizei am Sonntag.

Eine Streife stellte demnach vor Ort einige Kinder im Alter zwischen acht und zehn Jahren auf dem Spielplatz in Weiden fest, die mit Böllern herumhantierten. Der Spielplatz wurde nach dem Feuer am Samstag vorübergehend gesperrt.

Den Schaden schätzte die Polizei auf rund 1800 Euro.

