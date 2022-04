Kinder lösen Scheunenbrand in Unterfranken aus

Zwei Kinder haben in Heigenbrücken im Landkreis Aschaffenburg vermutlich einen Scheunenbrand ausgelöst. Die beiden Fünfjährigen hätten in der Scheune, in der Heuballen gelagert wurden, gespielt, teilte die Polizei am Sonntag mit. Wie genau sie das Feuer auslösten, konnte die Polizei am Sonntag noch nicht sagen.

Der Dachstuhl der Scheune und ein Auto brannten vollständig aus. Die Feuerwehr konnte verhindern, dass die Flammen auf das Wohnhaus nebenan übergriffen. Beide Kinder konnten sich rechtzeitig aus der Scheune retten. Verletzt wurde niemand. Den Schaden schätzt die Polizei auf rund 100.000 Euro.

