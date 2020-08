Kinder legen Unrat für Handyvideo auf Gleise

Für ein Handyvideo haben zwei acht und neun Jahre alte Kinder Unrat auf Zuggleise in Schwaben gelegt. Sie haben filmen wollen, wie der Zug über die Gegenstände fährt, erklärten die beiden Kinder später der Polizei. Den Angaben von Montag zufolge legte das Duo neben dem Einweggrill auch zwei Äste, ein Stromkabel und ein Metallteil auf die Gleise am Bahnhof in Senden (Landkreis Neu-Ulm).

Zeugen meldeten den Vorfall am Sonntag der Polizei. Der Bahnverkehr wurde kurzzeitig gestoppt. Die Polizisten brachten die Kinder zurück zu ihren Eltern und informierten das Jugendamt.

Mitteilung der Polizei