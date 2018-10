Kinder finden Handgranate im Wald

Kinder haben in einem Waldstück in Lappersdorf (Landkreis Regensburg) eine Handgranate gefunden. Wie die Polizei am Dienstag mitteilte, hatten die Kinder im Wald in der Nähe eines Sportzentrums gespielt, als sie auf die Granate stießen. Der Vater eines 13-jährigen Jungen, zu dem die Kinder am Sonntag nach dem Fund gingen, verständigte daraufhin die Polizei. Nachdem der Junge die Polizei zum Fundort geführt hatte, ließen die Beamten die Granate von Experten sichern und abtransportieren. Es handelte sich laut Angaben der Polizei um eine Handgranate aus dem Zweiten Weltkrieg.