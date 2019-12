Kinder bringen Briefe zum Christkind in Himmelstadt

Hunderte Kinder und Erwachsene sind am Sonntag zur Eröffnung der Weihnachtspostfiliale ins unterfränkische Himmelstadt (Landkreis Main-Spessart) gekommen. Dort konnten sie ihre Wunschzettel für das Christkind abgeben und den Helfern bei der Arbeit zuschauen. Denn die 35 Ehrenamtlichen beantworten in der Vorweihnachtszeit mehrere Tausend Briefe aus aller Welt. Es sei Post aus 127 Ländern gekommen, sagte Rosemarie Schotte kürzlich, die Bayerns einziges Weihnachtspostamt leitet. Zeitweise warteten mehr als 200 Kinder in der Schlange vor der Filiale.

Verena Bentele, Präsidentin des Sozialverband VdK, hielt in diesem Jahr als Ehrengast die Eröffnungsrede und erinnerte sich dabei an ihre eigene Kindheit und das Warten auf das Christkind.

Weihnachtspostamt Himmelstadt