Kind geht unter: Tödlicher Badeunfall vor Gericht

Es sollte ein harmloser Ausflug einer Kindersportgruppe ins Freibad werden - aber er endete tragisch: Im Sommer 2014 starb ein acht Jahre altes Mädchen nach einem tödlichen Badeunfall in Oberfranken. Ein Prozess vor dem Amtsgericht Kulmbach muss nun klären, wer dafür die Verantwortung trägt - oder ob es ein Unglück war, an dem niemand Schuld trägt. Am Donnerstag zum Prozessauftakt betonte die Staatsanwaltschaft: Der Tod des Mädchens wäre zu verhindern gewesen, wenn die beiden Angeklagten - die Betreuerin der Gruppe und ein Bademeister - besser aufgepasst hätten. Beide sind wegen fahrlässiger Tötung angeklagt.

Der Bademeister habe zum Unfallzeitpunkt im Freibad Himmelkron (Landkreis Kulmbach) in seinem Büro Zeitung gelesen, hieß es in der Anklageschrift. Hätte er die Badeaufsicht ordentlich ausgeführt, hätte er erkannt, dass das Mädchen untergegangen sei und hätte es retten können. Auch die Betreuerin habe sich vom Becken abgewandt, um Geld fürs Eis zu holen. Zudem habe sie sich vorher nicht genau genug erkundigt, wie gut das Mädchen schon schwimmen konnte.

Die Achtjährige war beim Freibad-Ausflug mit ihrer Turngruppe untergegangen und bewusstlos geworden. Knapp eine Woche später starb sie im Krankenhaus.

Der Bademeister bestritt vor Gericht, zum Unfallzeitpunkt Zeitung gelesen zu haben. Er sei von einer Mutter etwas gefragt worden. Zudem habe es Aufregung am Sprungturm gegeben, was seine Aufmerksamkeit gefordert habe. Als er wieder zum Becken geblickt habe, hätte er gesehen, wie ein Mädchen bewusstlos da lag und Menschen um sie herumstanden. Er habe dann bei der Reanimation geholfen.

Die Betreuerin gab an, dass die Eltern immer mündlich gesagt hätten, ob ein Kind schon schwimmen kann oder nicht. Mit dem Vater des Mädchens, der sie stets zur Turngruppe gebracht und wieder abgeholt hatte, habe es keine Gespräche dazu gegeben. Am Tag des Schwimmbadbesuchs habe das Kind ihr vielmehr erzählt, es habe jetzt das Seepferdchen gemacht und könne schwimmen. Als sie die Achtjährige zuletzt außerhalb des Beckens gesehen hatte, habe sie mit ihrer Schwimmbrille hantiert. Die Betreuerin vermutet, die Brille könnte ins Wasser gefallen sein - und das Mädchen kurzerhand hinterhergetaucht sein. Erst nach dem Unglück habe sie erfahren, dass das Kind nicht schwimmen konnte. Ein Urteil wird im April erwartet.