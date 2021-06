Kind auf Heimweg von Auto überrollt

Ein Siebenjähriger ist auf dem Nachhauseweg von der Schule von einem Auto überrollt und schwer verletzt worden. Der Fahrer eines Kleintransporters habe das Kind beim Abbiegen aus einer Einfahrt nach ersten Erkenntnissen übersehen, teilte die Polizei am Mittwoch mit. Wie es genau zu dem Unfall vom Mittwochvormittag kommen konnte, war zunächst unklar. Das Kind wurde per Hubschrauber von der Unfallstelle in Straubing in ein Krankenhaus geflogen. Der 43 Jahre alte Fahrer des Wagens erlitt einen Schock.

© dpa-infocom, dpa:210623-99-113595/2