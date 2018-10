Kimmich lobt Bayern-Bosse: „Ein super Zeichen“

Fußball-Nationalspieler Joshua Kimmich vom FC Bayern München hat die vieldiskutierte Pressekonferenz der Bayern-Bosse am Samstag verteidigt. „Das ist ein super Zeichen, dass der Verein sich so vor seine Spieler stellt und seine Spieler so schützt“, sagte der 23-Jährige nach dem 3:1 (1:0)-Sieg beim VfL Wolfsburg in einem Sky-Interview. „Es war für unsere Gefühlswelt wichtig, dass wir zusammenstehen und uns gegenseitig schützen.“ Die Bayern-Verantwortlichen Karl-Heinz Rummenigge, Uli Hoeneß und Hasan Salihamidzic hatten am Vortag die Medien und ehemalige Bayern-Spieler nach deren Kritik an den jüngsten Leistungen des deutschen Meisters massiv attackiert.

