Kiloweise Rauschgift: Sechs mutmaßliche Dealer verhaftet

Sechs mutmaßliche Drogenhändler hat die Polizei in Bayreuth und Nürnberg festgenommen. In ihren Wohnungen habe man kiloweise Cannabisprodukte, Kokain, Crystal und sogenannte Kräutermischungen gefunden, teilten Polizei und Staatsanwaltschaft am Dienstag mit. Auch Schlagringe, Schreckschusswaffen, einen Schlagstock und mehrere tausende Euro Bargeld stellten die Beamten sicher.

In Bayreuth durchsuchten Polizeikräfte schon in der Nacht zum vergangenen Mittwoch die Wohnungen von vier Männern zwischen 19 und 24 Jahren und einer 21-jährigen Frau. Am Mittwoch durchsuchten sie die Nürnberger Wohnung eines mutmaßlichen Dealerpaares, den Erkenntnissen zufolge sollen der 26-jährige Mann und seine 25 Jahre alte Freundin die Verdächtigen aus Bayreuth mit Drogen beliefert haben. Sechs der sieben Beschuldigten sitzen den Angaben zufolge nun in Untersuchungshaft.

Pressemitteilung von Polizei und Staatsanwaltschaft

© dpa-infocom, dpa:220301-99-336970/3