Kiloweise gefährliche Böller entdeckt

Mehr als sieben Kilogramm gefährliche Böller haben Polizisten in Oberfranken im Auto dreier junger Männer entdeckt. Die Feuerwerkskörper stammten aus Tschechien und seien in Deutschland verboten, teilte die Polizei am Montag mit. Beamte hatten den Wagen am Samstag auf einer Bundesstraße bei Schirnding (Landkreis Wunsiedel im Fichtelgebirge) kontrolliert. Die 25 und 26 Jahre alten Männer erwartet ein Strafverfahren nach dem Sprengstoffgesetz.

Viele Böller aus Tschechien seien gefährlich, weil sie kein Schwarzpulver enthalten, sondern deutlich unberechenbareren Industriesprengstoff, erklärte ein Polizeisprecher. Zudem seien die Kracher oft schlechter verarbeitet als Produkte aus Deutschland.