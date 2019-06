Kiloweise Drogen sichergestellt: Drei Männer in U-Haft

Kiloweise Drogen haben Ermittler bei Durchsuchungen in Unterfranken und Nordrhein-Westfalen sichergestellt. Zwei verdächtige Männer im Alter von 37 und 39 Jahren sowie einen 51 Jahre alten, mutmaßlichen Lieferanten nahmen die Fahnder fest, wie Polizei und Staatsanwaltschaft am Montag in Würzburg mitteilten. Im Raum Kitzingen und Kempen (Nordrhein-Westfalen) fanden die Beamten rund 2,6 Kilogramm Amphetamin, etwa 580 Ecstasy-Tabletten und mehr als 700 Gramm Marihuana. Die verdächtigen Männer sitzen bereits seit Anfang Mai in Untersuchungshaft.