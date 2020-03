Kiffen bis der Arzt kommt

Vier Schüler haben heimlich in der Mittagspause gekifft - die Aktion endete für zwei der 14- bis 16-Jährigen im Krankenhaus. Im Einsatz an der Schule in Hohenroth (Landkreis Rhön-Grabfeld) sei auch ein Rettungshubschrauber gewesen, wie die Polizei am Mittwoch mitteilte. Einem Lehrer seien die bekifften Schüler am Dienstag wegen ihres „apathischen Verhaltens“ aufgefallen. „Die vier waren abwesend und absolut teilnahmslos, einer war nicht ansprechbar“, sagte ein Polizeisprecher. Zwei der Jugendlichen wurden vor Ort behandelt, alle vier waren abends wieder daheim.