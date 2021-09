Kienle steigt bei Roth-Triathlon auf Radstrecke aus

Deutschlands Top-Triathlet Sebastian Kienle ist beim Langdistanz-Klassiker in Roth nach gut 3,5 Stunden ausgestiegen. „Es ist den ganzen Tag nicht rund gelaufen. Ich hatte noch Probleme mit meiner Achillessehne. Wenn ich den Sport weiter betreiben will, musste ich aussteigen“, sagte der Weltmeister von 2014 am Sonntag nach seiner Aufgabe. Nachdem es schon auf der 3,8 Kilometer langen Schwimmstrecke nicht lief, blieb der Roth-Sieger von 2018 auch auf dem Rad unter seiner gewohnten Leistung. „Es ist sehr bitter, weil ich wegen dem Rennen meine Familie vier Wochen nicht gesehen habe“, sagte Kienle.

