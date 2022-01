Außenverteidiger Julian Korb vom Fußball-Zweitligisten Holstein Kiel hat sich einen Mittelhandbruch zugezogen. Das teilten die Schleswig-Holsteiner am Montag mit. Das Malheur passierte beim Auswärtsspiel der Kieler gegen Schalke 04 (1:1) am Sonntag. Noch ist nicht geklärt, ob der 29-Jährige operiert werden muss. Davon hängt auch ab, wie lange er ausfällt. Die Kieler spielen am Sonntag bei Jahn Regensburg.

© dpa-infocom, dpa:220117-99-743092/2

Mitteilung Holstein Kiel

Daten Korb