Kiechle: Guttenberg „unverwechselbare Musikerpersönlichkeit“

Bayerns Kunstministerin Marion Kiechle (CSU) hat den gestorbenen Dirigenten Enoch zu Guttenberg als „unverwechselbare Musikerpersönlichkeit“ gewürdigt. Er sei mit seiner unermüdlichen Energie, Kreativität und dezidierten Haltung für viele Menschen Vorbild und Inspiration gewesen, teilte Kiechle am Freitag in München mit. Enoch zu Guttenberg war am Freitagmorgen im Alter von 71 Jahren gestorben. Der Experte für geistliche Musik war international gefragt, in Bayern leitete er die Festspiele Herrenchiemsee.