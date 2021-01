Kickers bejubeln 2:1-Sieg: „Haben Charakter gezeigt“

Hochwasser hat am Freitag im Bodenseekreis zu weit über 100 Feuerwehreinsätzen geführt. Die Schwerpunkte lagen in Friedrichshafen und Meckenbeuren, wo die Feuerwehren teilweise gemeinsam mit Technischem Hilfswerk und Bauhof bei mehreren Großeinsätzen damit beschäftigt waren, die Fluten in Schach zu halten. Auch in zahlreichen anderen Gemeinden, zum Beispiel in Langenargen, Eriskirch und Stetten, waren viele Helfer gefragt, um Sandsäcke aufzuschichten, zu pumpen und dem Wasser einen Weg zu bahnen, damit es abfließen kann.