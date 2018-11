Kicker kann nicht kickern: Tischfußball nichts für Wagner

Der Fußballprofi Sandro Wagner vom FC Bayern hat erst zwei Mal in seinem Leben Kicker gespielt. „Es ist nicht meine Sportart“, sagte der 30-Jährige am Mittwoch in München. Beim Tischfußball gebe es für ihn noch ein großes Verbesserungspotenzial. Wagner trat zusammen mit seinen Teamkollegen Javi Martínez (30) und Kingsley Coman (22) bei einem Sponsorentermin gegen Fans in einem kleinen Kicker-Turnier an. Die Spieler des Rekordmeisters verloren alle drei Partien. Bis dahin hatte Wagner erst einmal gekickert.

