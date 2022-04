„Kicker“: FC Bayern ohne Süle gegen Villarreal

Der FC Bayern München muss dem „Kicker“ zufolge im Viertelfinal-Rückspiel der Champions League gegen den FC Villarreal auf Abwehrspieler Niklas Süle verzichten. Wie das Fachmagazin am Sonntag berichtete, konnte der Fußball-Nationalspieler die Vorbereitung auf das Duell mit den Spaniern nicht aufnehmen und „wird bis zum Spieltag nicht gesunden“. Eine offizielle Mitteilung lag zunächst nicht vor. Süle hatte am Samstag beim 1:0 (0:0) in der Bundesliga gegen den FC Augsburg wegen leichten Fiebers gefehlt.

„Ich hoffe, dass es bis Dienstag bei Niki wieder geht“, hatte Trainer Julian Nagelsmann gesagt. Verteidiger-Kollege Lucas Hernández hatte gegen die Augsburger wegen einer Oberschenkelprellung gefehlt, soll dem „Kicker“ zufolge aber „wieder einsatzbereit“ sein.

Die Münchner müssen am Dienstag (21.00 Uhr/Amazon Prime Video) gegen die Spanier ein 0:1 aus dem Hinspiel aufholen, um ins Halbfinale einziehen.

© dpa-infocom, dpa:220410-99-871732/2