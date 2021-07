Kfz-Werkstatt geht in Flammen auf: Hoher Schaden

Beim Brand einer Kfz-Werkstatt im mittelfränkischen Büchenbach ist ein Schaden von mehreren Hunderttausend Euro entstanden. Das Feuer war am Freitagnachmittag aus noch ungeklärter Ursache ausgebrochen, wie die Polizei mitteilte. Bereits beim Eintreffen der Einsatzkräfte stand das Gebäude den Angaben nach in Vollbrand. Zwei Menschen, die in der Werkstatt waren, brachten sich selbst in Sicherheit und blieben unverletzt. Auch einige Fahrzeuge seien ins Freie gebracht worden, hieß es.

Die Feuerwehr brachte den Brand nach mehreren Stunden unter Kontrolle. Das Übergreifen der Flammen auf ein angrenzendes Mehrfamilienhaus wurde demnach verhindert. Rund 100 Kräfte waren im Einsatz. Es entstand nach Angaben eines Sprechers der Polizei ein Schaden von geschätzt 350.000 Euro. Die Polizei ermittelt zur Brandursache.

© dpa-infocom, dpa:210709-99-326920/2

Mitteilung