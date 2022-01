Keyhanfar mit drei Neuen - Fürth ändert einmal

In Vertretung von Bo Svensson an der Seitenlinie des FSV Mainz 05 ändert sein Assistent Babak Keyhanfar die Startelf auf drei Positionen. Im Vergleich zum 1:3 im DFB-Pokal beim VfL Bochum dürfen am Samstag (15.30 Uhr/Sky) gegen die SpVgg Greuther Fürth Jeremiah St. Juste, Aaron und Jonathan Burkardt für Alexander Hack, Anderson Lucoqui und Kevin Stöger beginnen. Svensson darf wegen einer Gelb-Sperre nicht von der Seitenlinie aus coachen.

Die Fürther ändern ihre Anfangsformation nur auf einer Position. Im Vergleich zum 2:2 vor einer Woche gegen Arminia Bielefeld darf Linksverteidiger Jetro Willems für Luca Itter beginnen.

