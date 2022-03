Kettensäge auf Fahrbahn löst Brand an Auto aus

Eine auf der Fahrbahn liegende Kettensäge hat bei Aßling (Landkreis Ebersberg) einen Brand an einem Auto ausgelöst. Ein 51-Jähriger sei am Samstagabend etwa 800 Meter vor dem Ortseingang mit seinem Wagen über die Säge gefahren, teilte die Polizei mit. Sowohl die Kettensäge als auch der Fahrzeugboden des Autos gerieten daraufhin in Brand. Der Fahrer schaffte es noch, zur Einfahrt der Freiwilligen Feuerwehr zu fahren, wo der Brand gelöscht werden konnte. Die Polizei geht davon aus, dass die Kettensäge zuvor als ungesicherte Ladung transportiert worden war. Am Auto entstand ein Sachschaden von rund 40.000 Euro. Verletzt wurde niemand.

