Kerber: Olympia 2024 soll nicht letztes Tennis-Turnier sein

Angelique Kerber hat die Fortsetzung ihrer Tennis-Karriere über die Olympischen Spiele 2024 in Paris hinaus in Aussicht gestellt. „Es ist nicht so, dass Olympia 2024 mein letztes Turnier sein soll“, sagte die ehemalige Weltranglistenerste am Donnerstag in München bei der Vorstellung ihres Buches „Eine Frage des Willens: Mein Weg nach oben“.

Kerber ist in der Baby-Pause. Die 34-Jährige erwartet mit ihrem Freund Franco Bianco im Frühjahr ihr erstes Kind. Zu einem konkreten Termin für ihr Comeback nach der Pause sagte Kerber: „Wer weiß, was kommt. Ich lasse mir Zeit. Wenn ich zurückkomme, möchte ich richtig zurückkommen.“

Die dreimalige Grand-Slam-Turnier-Siegerin hat zuletzt Olympia 2024 als großes Ziel bezeichnet. Kerber hatte 2016 bei den Olympischen Spielen in Rio de Janeiro Gold verpasst. Sie unterlag damals im Endspiel überraschend Mónica Puig aus Puerto Rico.

„Ich weiß, wie man immer wieder zurückkehrt. Ich weiß, dass es ein langer und intensiver Weg sein kann“, meinte Kerber über ihre Comeback-Pläne.

