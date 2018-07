Kempten bekommt Forschungszentrum für digitale Pflege

An der Hochschule Kempten wird das Bayerische Zentrum für digitale Pflege angesiedelt. „Schwaben soll Leitregion für die digitalgestützte Pflege in Bayern werden“, sagte Ministerpräsident Markus Söder (CSU) nach der Kabinettssitzung am Dienstag.

In Kempten sollen demnach digitale Innovationen entwickelt werden, die etwa Familien bei der Pflege ihrer Angehörigen unterstützen könnten. Der Freistaat investiert dafür sechs Millionen Euro, es werden 24 neue Stellen geschaffen.

Bayernweit beschloss die Staatsregierung am Dienstag einen Hochschulausbau für 590Millionen Euro an, mit denen neue Studiengänge, rund 9400 neue Studienplätze und 300neue Stellen geschaffen werden sollen.