Kemmer als Zeuge im Prozess zwischen BayernLB und Hypo Alpe Adria

- Im Münchner Prozess zwischen der BayernLB und ihrer ehemaligen Österreich-Tochter Hypo Alpe Adria um die Rückzahlung von Milliardenkrediten ist heute der amtierende Bankenverbandschef Michael Kemmer als Zeuge geladen. Kemmer saß früher im Vorstand der Bayerischen Landesbank und musste sich wegen des Fehlkaufs der Hypo Alpe Adria auch selbst in einem Strafprozess vor Gericht verantworten. Für eine Verurteilung wegen Untreue sahen die Richter aber keine Grundlage und stellten das Verfahren gegen ihn und andere Ex-Vorstände der BayernLB gegen Zahlung einer Geldauflage ein.

In dem Zivilprozess, in dem Kemmer nun als Zeuge vor dem Landgericht München aussagen soll, geht es um Kredite in Höhe von 2,3 Milliarden Euro, die die BayernLB von der österreichischen Skandalbank eintreiben will. Die HGAA hatte ihre Zahlungen im Dezember 2012 eingestellt und damit für Empörung gesorgt. Inzwischen hat Österreich die Bank abgewickelt und wehrt die Ansprüche aus Bayern ab.