Kellerbrand in Spandau: Ermittlung wegen Brandstiftung

Die Polizei hat nach einem Kellerbrand in Berlin-Spandau Ermittlungen wegen schwerer Brandstiftung aufgenommen. Das Feuer brach am späten Montagabend in einem Hochhaus in der Obstallee aus, wie die Polizei am Dienstagmorgen mitteilte. Nach Angaben der Feuerwehr gerieten mehrere Kellerverschläge in Brand, die „schnell gelöscht“ wurden. Die Feuerwehr war mit 43 Einsatzkräften vor Ort.

In den vergangenen Wochen hatte die Polizei mehrere Fälle von Brandstiftung in Spandau und Charlottenburg verzeichnet. Dabei hatte es demnach auch mehrfach in Kellern gebrannt.

