Keine Zuschauer erlaubt: Bielefeld gegen Bayern Geisterspiel

Das erste Duell zwischen Aufsteiger Arminia Bielefeld und Fußball-Rekordmeister FC Bayern München seit elfeinhalb Jahren wird zum Geisterspiel. Wie der Verein am Freitagabend bekanntgab, sind für das Bundesliga-Spiel am Samstag (18.30 Uhr/Sky) keine Zuschauer zugelassen. Darüber habe am Abend die Stadt Bielefeld den Club informiert.

Da sich in Bielefeld mehr als 35 Menschen pro 100 000 Einwohnern innerhalb der vergangenen sieben Tage mit dem Coronavirus infiziert haben, war bereits am Donnerstag entschieden worden, dass nicht wie im vorherigen Heimspiel gegen den 1. FC Köln (1:0) 5460 Zuschauer in die Arena dürfen. Die Arminia hatte zumindest auf eine Erlaubnis für 300 Besucher gehofft. Offenbar wegen weiter gestiegener Zahlen - Bielefeld ist durch das Übersteigen der Zahl von 50 bei der 7-Tage-Inzidenz seit Freitag Risikogebiet - wurde dieser Antrag abgelehnt.

