Keine Maske getragen: Mann randaliert am Hauptbahnhof

Ein 36 Jahre alter Mann hat am Münchner Hauptbahnhof randaliert und anschließend auf der Polizeiwache den Hitlergruß gezeigt, weil er angewiesen wurde, einen Mund-Nasen-Schutz zu tragen. Wie die Polizei am Dienstag mitteilte, haben zwei Mitarbeiter der DB-Sicherheit den Mann in der Montagnacht dazu aufgefordert einen Schutz aufzusetzen.

Der Mann habe sich aber dazu geweigert, daraufhin schoben ihn die Bahn-Mitarbeiter Richtung Ausgang. Der 36-Jährige soll deswegen einem der beiden Bahn-Mitarbeiter auf den Mund-Nasen-Schutz gespuckt haben. Der wiederum habe nach Angaben der Polizei dem Mann daraufhin ins Gesicht geschlagen.

Auf der Polizeiwache beleidigte der 36 Jahre alte Mann anschließend einen Beamten, zeigte den Hitlergruß und warf mit einer Hundekette um sich. Ein Atemalkoholtest ergab einen Wert von 2,86 Promille.

Gegen den Mann wird nun unter anderem wegen gefährlicher Körperverletzung, Beleidigung und dem Verwenden von Kennzeichen verfassungswidriger Organisationen ermittelt. Auch gegen den Mitarbeiter der DB-Sicherheit wird wegen Körperverletzung ermittelt.