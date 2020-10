Keine Einigkeit bei Experten über Ziele für Hochschulgesetz

Die Erwartungen von Experten aus der Wissenschaft an die geplante Reform des bayerischen Hochschulgesetzes gehen weit auseinander. Bei einer Anhörung im Wissenschaftsausschuss des Landtags am Mittwoch einte die Vertreter der geladenen Verbände und Hochschulen zwar generell der Bedarf an einer Novelle des Gesetzes aus dem Jahr 2006. Keine eindeutige Tendenz zeigte sich aber bei dem, was im neuen Gesetz konkret verankert werden sollte, wie weit etwa die immer wieder zur Diskussion stehende neue Autonomie der Hochschulen gehen darf. Auch die Staatsregierung hat bisher keine Details zu ihren Planungen veröffentlicht.

Während sich etwa der Vorsitzende der Landesrektorenkonferenz der Hochschulen für Angewandte Wissenschaft in Nordrhein-Westfalen, Marcus Baumann, der Präsident der Technischen Hochschule Ingolstadt, Walter Schober, und der emeritierte Präsident der Technischen Universität München, Wolfgang A. Herrmann, für eine neue Autonomie hin zu „unternehmerischen Hochschulen“ aussprachen, fürchteten andere dadurch massive Probleme für die Freiheit der Lehre etwa bei den Sozial- und Geisteswissenschaften.