Keine Ausnahme zum Töten von Fischottern in der Oberpfalz

An drei Teichanlagen in der Oberpfalz dürfen doch keine Fischotter getötet werden. Das Verwaltungsgericht Regensburg hat nach eigenen Angaben vom Freitag Ausnahmegenehmigungen der Regierung der Oberpfalz aufgehoben. Diese hatte im März 2020 für drei Standorte in den Landkreisen Tirschenreuth, Schwandorf und Cham die Erlaubnis gegeben, jeweils bis zu zwei männliche Fischotter zu fangen und zu töten. Dagegen reichten der Bund Naturschutz und die Aktion Fischotterschutz Klagen ein. Diesen gab das Verwaltungsgericht statt.

Fischotter stehen unter Naturschutz und dürfen nicht bejagt werden. Allerdings sind Ausnahmegenehmigungen möglich.

Der Vorsitzende Richter begründete seine Urteile damit, dass in die genehmigten Fallen auch weibliche Fischotter oder Jungtiere geraten könnten. Mit dieser Problematik habe sich die Genehmigungsbehörde nicht befasst, so das Gericht. Außerdem sei die Maßnahme - einzelne männliche Fischotter zu töten - nicht geeignet, um fischereiwirtschaftliche Schäden abzuwenden: Es könnte schon in kurzer Zeit ein gebietsfremder Fischotter den Platz des getöteten Tieres einnehmen.

Gegen die Urteile kann Berufung durch den Bayerischen Verwaltungsgerichtshof in München beantragt werden.

© dpa-infocom, dpa:210827-99-989568/2

Mitteilung