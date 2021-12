Kein Zugticket und weitere Verstöße: Vier Monate Haft

Die Polizei hat einen 36-jährigen Mann gefasst, der andauernd ohne Fahrschein unterwegs war. Er muss nun für vier Monate in Haft. Wie die Bundespolizei am Montag mitteilte, wurde der Mann am Bahnhof in Garmisch-Partenkirchen am Samstag festgenommen. Eine Zugbegleiterin hatte die Beamten informiert, weil er weder ein Ticket noch einen 3G-Nachweis für die Corona-Maßnahmen bei sich hatte und sich zudem weigerte, einen Mund-Nase-Schutz zu tragen.

Die Bundespolizei stellte dann fest, dass das Amtsgericht Augsburg gegen den Mann nach wiederholtem Fahren ohne Ticket einen Strafbefehl über 1900 Euro wegen Leistungserschleichung erlassen hatte. Ersatzweise hatte das Gericht den Angaben nach eine 120-tägige Haft vorgesehen. Weil der Mann die 1900 Euro nicht bezahlt hatte, muss er nun ins Gefängnis. Wegen der erneuten Verstöße - der 36-Jährige hatte auch Drogen bei sich - erhielt er weitere Anzeigen.

Die Bundespolizisten brachten den Mann vom Bahnhof aus in die Justizvollzugsanstalt Garmisch-Partenkirchen.

