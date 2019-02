Kein Grammy für Chor und Orchester des Bayerischen Rundfunks

Der lettische Dirigent Mariss Jansons hat mit dem Chor und Symphonieorchester des Bayerischen Rundfunks den Grammy für die beste Chor-Darbietung des Jahres verpasst. Die Musiker waren mit ihrer Aufnahme der Chor-Sinfonie „The Bells“ des russischen Komponisten Sergei Rachmaninow nominiert gewesen. Stattdessen wurde US-Dirigent Donald Nally mit dem amerikanische Chor-Ensemble The Crossing und sechs weiteren Musikern für eine Aufnahme des Oratoriums „Zealot Canticles“ des Komponisten Lansing McLoskey ausgezeichnet. Das teilte die Recording Academy im Vorfeld der Grammy-Verleihung in Los Angeles am Sonntag mit.

