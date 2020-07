Kein Führerschein, aber zwei Unfälle

Ein Mann ohne Führerschein hat im schwäbischen Oettingen gleich zwei Unfälle hintereinander verursacht. Bei der Ausfahrt aus einer Tankstelle hatte der 57-Jährige ein anderes Auto mit Vorfahrt übersehen und sei in die Beifahrerseite geprallt, wie die Polizei am Montag mitteilte. Nur kurze Zeit später sei der Mann rückwärts aus seinem Hof gefahren und gegen die gegenüberliegende Hausmauer geprallt. Als die Polizei am Sonntagabend die Unfälle in dem Ort im Landkreis Donau-Ries aufnahm, stellte sich heraus: Der 57-Jährige besitzt gar keinen Führerschein.

In beiden Fällen entstand den Angaben nach geringer Sachschaden. Der Mann habe einen verwirrten Eindruck gemacht. Er wurde vorsorglich ins Krankenhaus gebracht.